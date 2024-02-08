16-летний сын Кадырова получил награду за соревнования, в которых не участвовал

Сын главы Чечни Адам Кадыров получил золотую медаль на соревнованиях спецназа UAE SWAT Challenge в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Видео награждения опубликовал глава чеченского парламента Магомед Даудов в Telegram.

"Дорогие друзья! По итогам четвертого дня соревнований спецназа UAE SWAT Challenge 2024 в Дубае команда "Ахмат" специального полка заняла первое место. На месте наших ребят поддерживал мой племянник Адам Кадыров". Магомед Даудов

На кадрах можно увидеть, как Адам Кадыров первым поднимается на площадку, а организаторы вручают ему золотую медаль.

По данным агентства "Грозный-информ", сын главы Чечни присутствовал на награждении в качестве "начальника отдела обеспечения безопасности" своего отца.

В 2023 году в 15-летнем возрасте Адам Кадыров получил широкую известность как фигурант общественного резонанса в связи с избиением Никиты Журавеля в СИЗО города Грозного, последующим присвоением звания Герой Чеченской Республики, а также в связи с назначением на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

В ноябре 2023 года подросток был назначен куратором батальона, входящего в состав Министерства обороны.