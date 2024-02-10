Два реактора АЭС во Франции остановили из-за пожара

Управление по ядерной безопасности (ASN) Франции заявило о том, что два реактора атомной электростанции (АЭС) "Шинон" на западе Франции были остановлены из-за пожара, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что пожар произошел в ночь с пятницы на субботу в трансформаторе третьего реактора "за пределами контролируемой зоны".

"Потеря основного внешнего электроснабжения реактора номер три в результате этого пожара привела к автоматической остановке реактора", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что после тушения пожара для сбора использованной воды был временно отключен и соседний четвертый реактор, у которого общая система водосбора с третьим. Это было сделано во избежание ее переполнения и попадания воды в окружающую среду.

Как отмечается, в общей сложности на АЭС "Шинон" 4 действующих реактора, еще 3 были закрыты с 1973 года по 1990 год. Действующие водо-водяные реакторы построены с 1982 года по 1987 год и обладают мощностью 900 МВт каждый. В 2023 году АЭС произвела 17,24 Твт-ч электричества, что составило 5,4% от общего производства французского парка атомных электростанций.

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