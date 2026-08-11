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Мир

Медузы вывели из строя три реактора крупнейшей АЭС Франции

Медузы вывели из строя три реактора крупнейшей АЭС Франции, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 18:35 Фото: magnific.com
На АЭС "Гравлин" на севере Франции из-за нашествия медуз остановили три реактора, а мощность четвертого снизили вдвое. Еще один энергоблок находится на плановом ремонте. В результате на полную мощность продолжил работать только один из шести реакторов станции.

Как пишет France 24 со ссылкой на оператора, ситуация не представляет угрозы для безопасности станции, персонала или окружающей среды.

Это не первый случай, когда природные факторы нарушают работу французских АЭС. В июне и июле несколько реакторов пришлось остановить на фоне сильной жары и засухи.

АЭС "Гравлин" считается крупнейшей атомной электростанцией Западной Европы. Ее мощность обеспечивают шесть реакторов по 900 МВт. Год назад станция уже временно останавливалась из-за медуз, забивших системы забора морской воды.

Ученые связывают рост численности медуз в морях в том числе с потеплением воды, загрязнением пластиком и чрезмерным выловом рыбы.

Ранее сообщалось, что необычный поступок слона в Китае попал на видео.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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