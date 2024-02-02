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Сколько АЭС нужно построить в Казахстане, рассказал эксперт

Сколько АЭС нужно построить в Казахстане, рассказал эксперт Фото: freepik
Эксперт по энергетике Петр Своик на пресс-конференции в Астане 2 февраля 2024 года рассказал, сколько и где атомных электростанций (АЭС) нужно построить в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, сколько АЭС нужно построить в Казахстане, чтобы в будущем избежать риска энергодефицита.

"Балхашскую атомную станцию нужно будет строить первым делом, потому что это такой мост между севером и югом Казахстана – именно в Улкене, на окраине Балхаша. Если мы там построим большую станцию, то она решит вопросы всего юга. Это без вариантов, строить надо на Балхаше. И, вводя первые два блока, надо "бегом" делать еще два блока, а еще лучше, три блока, вот как в Аккую – там самая большая в мире стройка, так как там строится подряд несколько блоков", – заявил Петр Своик.

Такую же станцию в перспективе, по его словам, нужно строить в Курчатове.

"По электрическим делам это правильно, потому что "пятисотка" идет с севера на юг, идет через восток и там будет место. Надо строить еще в Актау. Тоже понятно, что и там надо делать АЭС, потому что весь запад Казахстана – он дефицитен, и его надо "подпирать" своим мощным источником", – пояснил Петр Своик.

Сообщил эксперт и том, что сейчас в мире очень быстро развиваются маломодульные атомные станции. По его прогнозам, через 3-4 года будет такой маленький, компактный блок, и его можно будет ставить по всему Казахстану.

"Мы громадная страна, и если на концах нашего потребления, где-нибудь в Талдыкоргане, Кызылорде или Жезказгане, появятся такие, пусть компактные, но надежные энергоисточники, мы сэкономим и на передачах, и на потерях, и будет мощнейшая надежность", – резюмировал Петр Своик.

Он также прокомментировал вопрос о том, технологии каких стран больше всего подходят Казахстану.


"Технологии тоже важно и "Росатом" по технологиям лидер. Но важнее технологии – кооперация. То есть это должна быть не корейская, не китайская и не русская атомная станция в Казахстане - это должна быть казахстанская станция с неким участием партнера. Надо договариваться с тем партнером, который согласится вкладываться не только в электростанцию, но машиностроительные, научно-технические комплексы, переработку и утилизацию отходов. У меня нет никаких сомнений, что таким единственным партнером является только Россия, потому что мы в общем экономическом пространстве. Никакого общего производственного, экономического комплекса с Южной Корее, при всей нашей симпатии к этой стране, у нас никогда не будет, с Францией никогда не будет, с Китаем - тоже не будет. Поэтому тут выбор, на мой взгляд, безальтернативен", - сказал эксперт.

21 декабря 2023 года генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал, во сколько обойдется строительство атомной электростанции в Казахстане.

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