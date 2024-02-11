Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперты составили рейтинг 20 лучших пляжей мира в 2024 году

рейтинг лучших пляжей мира Фото: pixabay
Эксперты издания Lonely Planet назвали 20 лучших пляжей мира в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ассоциация туроператоров России, в список вошли как известные среди отдыхающих пляжи, так и уединенные бухты, где редко появляются путешественники. Так, на 1 строчке оказался австралийский Байрон-Бей с розовато-кремовым мягким песком. Он подходит для серферов благодаря идеальным волнам.

Отмечается, что 2 место досталось пляжу Ипанема в Рио-де-Жанейро. Там туристы любят встречать закаты на песчаной полосе шириной до 100 м и протяженностью почти 3 км. 3 позицию занял Ао Майя в Таиланде. Этот небольшой пляж известен благодаря съемкам фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо.

В 20-ку лучших также вошли Остров Мнемба (Занзибар, Танзания), Саракинико (Милос, Греция), Честерман-Бич (Ванкувер, Канада), Кабо-Сан-Хуан-дель-Гиа (Колумбия), Анс Сурс д’Аржан (Сейшельские острова), Баландра (Ла-Пас, Мексика), Пунта Палома (Кадис, Испания), Пунта Рата (Макарская Ривьера, Хорватия), Вест-Бич (Бернерей, Шотландия), Раудасандур (Вестфьордс, Исландия), Розовый пляж (Комодо, Индонезия), Дуэодде (Борнхольм, Дания), Ким Бэй (Кил, графство Мейо, Ирландия), Руби-Бич (Вашингтон, США), Стэнхоуп-Бич (Канада), Радханагар (Андаманские острова, Индия), Пасифик-Бич (Суригао-дель-Норте, Филиппины).

Ранее сообщалось, что составлен рейтинг богатейших в мире семей.

Читайте также

Венгрия
Выборы президента Венгрии назначили на март
Неизвестные открыли огонь в Стамбуле во время предвыборной кампании
Папа Римский
Папа Римский канонизировал первую святую женщину Аргентины
Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Выплату 100 тысяч тенге от имени Минфина пообещали казахстанцам мошенники
"Выплату 100 тысяч тенге от Минфина" пообещали казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Зачем вернули масочный режим, рассказала главный санврач Астаны
Зачем вернули масочный режим, рассказала главный санврач Астаны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: