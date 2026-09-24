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Астана вошла в список 50 лучших мест для путешествий в 2027 году

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 05:55 Фото: pexels
Международное туристское издание Lonely Planet включило Астану в ежегодную подборку лучших направлений и туристских впечатлений, сообщает Zakon.kz.

Столица Казахстана вошла в список 50 мест, рекомендованных для путешествий в 2027 году. Об этом 23 сентября 2026 года сообщили в акимате Астаны. Всего там представлены 25 туристских направлений и 25 впечатлений. Астана получила рекомендацию "Best for futuristic skylines" – за футуристический архитектурный облик города.

Lonely Planet Best in Travel – это ежегодный рейтинг лучших направлений для путешествий, который публикует онлайн-путеводитель Lonely Planet.

Авторы Lonely Planet отмечают сочетание необычных архитектурных решений и объектов, формирующих современный облик города. Среди знаковых мест издание выделяет монумент "Байтерек", торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр", Дворец мира и согласия, Центральный концертный зал "Казахстан" и другие объекты современной архитектуры.

"Включение Астаны в Best in Travel 2027 отражает международный интерес к столице Казахстана как самостоятельному туристскому направлению и создает дополнительные возможности для продвижения города на мировом туристском рынке", – говорится в сообщении акимата.

Кроме Астаны, в подборку вошли регион Венето (Италия), Квебек (Канада), Чэнду (Китай), Абу-Даби (ОАЭ) и Галапагосские острова (Эквадор).

Астана также вошла в топ-15 инновационных городов мира по версии WIPO. Это новая международная премия Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) – специализированного учреждения ООН.

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Камила Салкымбаева
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