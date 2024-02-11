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Ситуация в Украине: в Киеве прошел митинг за демобилизацию, Макрон отложил визит

ситуация в Украине Фото: скриншот видео
Несколько десятков митингующих вышли на центральную площадь Киева, требуя для своих родных демобилизацию после 18 месяцев службы, сообщает Zakon.kz.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности возобновления переговоров с Украиной, заявил, что сейчас реальность изменилась и киевский режим будет вынужден ее признать.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит в Украину по соображениям безопасности, пишет издание Challenges.
  • Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне серьезно воспринимает опасения о том, что потенциально Россия в будущем может напасть на кого-то из членов НАТО и Европе важно больше инвестировать в свою обороноспособность.
  • Россия прорабатывает ответ на введенные Бельгией санкции против российских алмазов, исходя из своих национальных интересов, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
  • В руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошли перестановки, среди прочего назначены новые командующие украинскими сухопутными войсками и силами теробороны. Соответствующие указы президента Украины Владимира Зеленского опубликованы на его сайте.
  • Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, уволенный 11 февраля с должности, сообщил, что узнал о своей отставке из СМИ.
  • Украинская энергосистема сбалансирована и имеет значительный запас резервов. За сутки планируется импорт и экспорт электроэнергии. Об этом пишет пресс-служба Министерства энергетики.
  • Польские фермеры намереваются с 12 февраля заблокировать движение грузового автотранспорта через еще два КПП на границе с Украиной, а именно "Угринов – Долгобычев" и "Зосин – Устилуг". Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
  • Миллиардер Илон Маск считает, что США и Европа проиграли России в противостоянии в Украине, а Крым и Донбасс останутся российскими, даже если Запад продолжит финансировать Киев.
  • Историческая часть интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, но и там есть специалисты, которые живо заинтересуются, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
  • Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил с утверждением о нелепости обвинений в адрес Вашингтона, Лондона и НАТО в начале украинского конфликта, прозвучавших в интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

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