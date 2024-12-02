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В Тбилиси полиция разогнала митинг перед парламентом

В Тбилиси полиция разогнала митинг перед парламентом, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 00:09 Фото: Х/domalverotka
Специальные подразделения полиции полностью освободили площадь перед парламентом Грузии от участников митинга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, правоохранители окружили митингующих с трех сторон, используя тактику полуокружения. Для разгона были применены слезоточивый газ и водометы. Звучали сирены с предупреждением разойтись.

В настоящее время спецназ занял позиции на проспекте Руставели, где расположен парламент. Часть протестующих покинула территорию, однако некоторые остаются вдали от здания законодательного органа.

Несколько человек были задержаны, стычек между демонстрантами и полицейскими зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси четвертый день продолжаются акции протеста. Полицейские держат оборону, не пуская митингующих в правительственные здания. А в силовиков летят бутылки, камни и фейерверки. Пострадали свыше 100 правоохранителей. Более 20 из них получили травмы в минувшую ночь. 

Диана Абдуллаева
Грузия Тбилиси 2024 год Акции протеста
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