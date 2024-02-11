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Фермеры Польши напали на украинские грузовики с зерном

фермеры напали на грузовики с зерном Фото: pixabay
Польские фермеры начали нападать на украинские грузовики с зерном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет украинское издание УНИАН, фермеры пытаются высыпать зерно из машин при помощи "болгарок".

"Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном на пункте пропуска", – говорится в сообщении.


11 февраля представитель украинской госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что почти 1,5 тысячи грузовиков стоят в очередях на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе Украины и Польши из-за протестов.

До этого фермеры Бельгии присоединились к массовым протестам аграриев во Франции. Они приехали в столицу на тракторах, выстроившись в линию на улицах в нескольких кварталах от здания Европарламента.

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