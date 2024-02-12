Трампа обвинили в угрозе существованию НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг резко отреагировал на слова экс-президента США Дональда Трампа, который допустил, что Соединенные Штаты могут не исполнить свои обязательства перед другими членами военного альянса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, Йенс Столтенберг в резкой форме отреагировал на заявление Дональда Трампа о том, что страны НАТО могут не соблюдать принцип коллективной обороны. Трамп ранее заявил в ходе своей предвыборной кампании, что позволил бы России "делать все что угодно" с любой страной НАТО, которая не исполняет свои обязательства по финансированию в рамках альянса и не стал бы предоставлять такой стране поддержку США.

В воскресенье 11 февраля Столтенберг выступил с заявлением, в котором сказал, что такие высказывания ставят под угрозу солдат НАТО как в Европе, так и в Америке. По его словам, любая атака на любую страну альянса должна быть встречена "единым и мощным ответом".

"Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, в том числе безопасность США... Я рассчитываю, что вне зависимости от того, кто выиграет выборы президента в США, Соединенные Штаты останутся сильным и надежным союзником НАТО". Йенс Столтенберг

Еще будучи президентом, Трамп регулярно указывал на несправедливое, по его мнению, распределение расходов на оборону в рамках НАТО и обвинял некоторые страны Североатлантического альянса в неисполнении обязательств. Но его последний комментарий, в котором он прямо заявил, что не стал бы защищать союзников НАТО от гипотетического нападения России, вызвал настоящий скандал – особенно на фоне продолжающегося российско-украинского военного конфликта.

В Белом доме уже назвали слова Дональда Трампа "ужасающими и неуравновешенными", подчеркнув, что действующий президент Джо Байден строго исполняет союзнические обязательства перед другими членами НАТО. Председатель Европейского совета Шарль Мишель также осудил высказывание Трампа и выразил мнение, что такие комментарии "служат лишь интересам Путина".

По действующим правилам НАТО, входящим в альянс странам рекомендуется тратить на оборону не менее 2% ВВП. Большинство государств этому критерию не соответствуют, целевому показателю в 2% по состоянию на 2022 год отвечали лишь семь стран. Но это не строгое требование, а рекомендация. Между тем обязательство по гарантированной взаимной защите в случае нападения – это ключевая основа существования НАТО.

Ранее Дональд Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в угрозе Третьей мировой войны.