Ситуация в Украине: полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая, РФ объявила премьера Эстонии в розыск

Фото: president.gov.ua/wikipedia.org

Полномочия Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, сообщает Zakon.kz.

Еврокомиссии (ЕК) известно об объявлении Россией в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас, но она пока это не комментирует, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Набила Массрали. В отношении прибалтийских чиновников возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Между тем, позже премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что считает свое появление в базе розыска МВД РФ фиктивным.

Высшие учебные заведения на Украине, в которых учатся менее 5 тыс. студентов, намерены объединить, сократив таким образом количество вузов в стране со 164 до 100, сообщает во вторник украинское издание "Страна".

Украина может рассмотреть возможность отказа от аграрных субсидий Евросоюза, условием для этого должно стать смягчение его требований по экологической повестке во время переговоров о вступлении Киева в ЕС.

Очередь большегрузов в районе пункта пропуска "Рава-Русская – Хребене" на границе Польши и Украины из-за блокады польских фермеров достигла 12 км.



Адвокаты будут добиваться того, чтобы польская сторона компенсировала потери украинских перевозчиков при "незаконной выгрузке зерна". Об этом сообщил президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко.



Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский принес извинения за польских фермеров, которые рассыпали зерно из украинских грузовиков возле контрольно-пропускного пункта в населенном пункте Дорохуск. Заявление министра опубликовано на портале ведомства.



Протестующие польские фермеры 20 февраля полностью заблокируют границу с Украиной, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность".

Третий апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы адвокатов осужденных за шпионаж четырех граждан Украины, сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма.

МВД России объявило в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей, следует из базы розыска МВД России.

Мобилизация 400 тыс. человек может обойтись Украине не менее чем в 34,5 млрд долларов, считает украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз.

Илон Маск заявил, что Россия "никоим образом" не потерпит поражение в конфликте на Украине. Выдержки из онлайн-конференции на платформе X Spaces с участием бизнесмена и нескольких сенаторов-республиканцев приводит агентство Bloomberg.

Законопроект о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное для его утверждения количество голосов в ходе финального голосования в Сенате США.

Многие украинские чиновники восприняли ситуацию, когда страна ведет боевые действия, как возможность для личного обогащения за государственный счет. Об этом заявила глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева.

Президент России Владимир Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя Шебекино, сообщается на сайте Кремля.

Настоятель храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Днепропетровской области приговорен к пяти годам лишения свободы за оправдание действий РФ.

Новое военное командование Украины начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях – от Генштаба и до отдельных подразделений. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

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