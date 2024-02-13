Ситуация в Украине: полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая, РФ объявила премьера Эстонии в розыск
Фото: president.gov.ua/wikipedia.org
Полномочия Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, сообщает Zakon.kz.
- Еврокомиссии (ЕК) известно об объявлении Россией в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас, но она пока это не комментирует, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Набила Массрали. В отношении прибалтийских чиновников возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.
- Между тем, позже премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что считает свое появление в базе розыска МВД РФ фиктивным.
- Высшие учебные заведения на Украине, в которых учатся менее 5 тыс. студентов, намерены объединить, сократив таким образом количество вузов в стране со 164 до 100, сообщает во вторник украинское издание "Страна".
- Украина может рассмотреть возможность отказа от аграрных субсидий Евросоюза, условием для этого должно стать смягчение его требований по экологической повестке во время переговоров о вступлении Киева в ЕС.
- Очередь большегрузов в районе пункта пропуска "Рава-Русская – Хребене" на границе Польши и Украины из-за блокады польских фермеров достигла 12 км.
- Адвокаты будут добиваться того, чтобы польская сторона компенсировала потери украинских перевозчиков при "незаконной выгрузке зерна". Об этом сообщил президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко.
- Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский принес извинения за польских фермеров, которые рассыпали зерно из украинских грузовиков возле контрольно-пропускного пункта в населенном пункте Дорохуск. Заявление министра опубликовано на портале ведомства.
- Протестующие польские фермеры 20 февраля полностью заблокируют границу с Украиной, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность".
- Третий апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы адвокатов осужденных за шпионаж четырех граждан Украины, сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма.
- МВД России объявило в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей, следует из базы розыска МВД России.
- Мобилизация 400 тыс. человек может обойтись Украине не менее чем в 34,5 млрд долларов, считает украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз.
- Илон Маск заявил, что Россия "никоим образом" не потерпит поражение в конфликте на Украине. Выдержки из онлайн-конференции на платформе X Spaces с участием бизнесмена и нескольких сенаторов-республиканцев приводит агентство Bloomberg.
- Законопроект о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное для его утверждения количество голосов в ходе финального голосования в Сенате США.
- Многие украинские чиновники восприняли ситуацию, когда страна ведет боевые действия, как возможность для личного обогащения за государственный счет. Об этом заявила глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева.
- Президент России Владимир Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя Шебекино, сообщается на сайте Кремля.
- Настоятель храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Днепропетровской области приговорен к пяти годам лишения свободы за оправдание действий РФ.
- Новое военное командование Украины начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях – от Генштаба и до отдельных подразделений. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
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