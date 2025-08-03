Зеленский заключил специальное соглашение с Великобританией

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с Великобританией о 100-летнем партнерстве, сообщает Zakon.kz.

По информации РБК, Британия и Украина заключили договор о партнерстве на 100 лет в январе этого года, но он еще не вступил в силу. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер тогда прибыл в Киев впервые с тех пор, как возглавил правительство, чтобы подписать с Зеленским это соглашение.

При визите Стармер пообещал, что Лондон в этом году окажет Киеву "больше поддержки, чем когда-либо прежде".

Договор призван расширить и углубить отношения двух стран в военной и невоенной сферах. В нем есть пункты:

об укреплении оборонного потенциала Украины, усилении ее безопасности и "построении консенсуса" по членству в НАТО;

расширении экономического и торгового сотрудничества;

укреплении сотрудничества в области энергетики, климата и перехода к чистой энергии;

борьбе с информационными манипуляциями и вмешательством из-за рубежа.

Британское правительство сообщало, что Лондон и Киев намерены усилить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей в рамках соглашения.

В тексте декларации, опубликованном Британией, говорилось, что британская сторона обещает ежегодную военную помощь Киеву в размере не менее 3 млрд фунтов (около 3,9 млрд долларов) до 2030/31 года.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к ХАМАС.