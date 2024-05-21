"Список Айки": в Алматы осудили организаторшу сети элитных эскортниц

В Алматы вынесли приговор организаторше бизнеса по предоставлению элитных эскортниц, документы по делу которой наделали много шума в казахстанском обществе, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в закрытом режиме в Ауэзовском районном суде Алматы. На скамье подсудимых оказались два человека:

– М., которую обвиняли в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества в особо крупном размере, а также в сводничестве по 52 эпизодам, группой лиц;

– Т. – в пособничестве в сводничестве по 12 эпизодам, группой лиц.

Что установлено

Подсудимая М. в мае 2023 года незаконно приобрела мефедрон в особо крупном размере без цели сбыта и возила его с собой. При задержании сотрудники полиции нашли наркотик в ее сумке.

Кроме того, подсудимая в 2020-2023 годах совместно с подсудимым Т. совершали сводничество, предоставляя девушек для оказания платных интимных услуг. За это М. получала проценты.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов и другими материалами по делу. Подсудимая вину признала частично, Т. – не признал.

"При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами у М. раскаяние в содеянном, активное содействие раскрытию преступлений, наличие у нее малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств у М. не установлено. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание у Т., не установлено", – сообщили в суде 21 мая.

Приговором суда М. признана виновной по обоим предъявленным обвинениям, и ей по совокупности назначено окончательное наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы.

Т. признан виновным и ему назначено наказание в виде трех лет восьми месяцев лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

О задержании осужденной стало известно в июне 2023 года. Тогда сообщалось, что 25-летняя сводница вела закрытые соцсети и организовывала подбор девушек, готовых за большие деньги оказывать сексуальные услуги богатым клиентам. Вступление в группу стоило 300 долларов. За оказанное сводничество М. забирала 40% с полученных от клиента денег, остальное получала девушка, оказавшая интимную услугу.

Стоимость "встреч" варьировалась от 500 тыс. тенге за один час. Обороты ее денежных средств за 2022 год составили свыше 209 млн тенге. В сети "блогерша" имела широкую аудиторию в более чем 100 тыс. подписчиков.

Во время обысков у подозреваемой изъяли ежедневник с записями по криминальному "бизнесу".

Позже стало известно, что в Сеть утекли данные клиентов элитных эскортниц, которые были в записях задержанной. Якобы в скандальном списке фигурировали известные казахстанские личности. Он получил название "Список Айки". МВД Казахстана сообщало, что проводит проверку по данному факту. Позже стало известно, что делом занялось Агентство по противодействию коррупции.