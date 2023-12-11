Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кто слил скандальный "список Айки" в Сеть. МВД проводит проверку

Кто слил скандальный "список Айки" в Сеть, МВД проводит проверку Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел РК Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 11 декабря 2023 года высказался о так называемом "Списке Айки", то есть документах, которые содержат якобы персональные данные клиентов элитных проституток, "слитых" в соцсети, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Ержана Саденова, соответствует ли действительности та информация, что изложена в этих документах, слитых в соцсети под названием "Список Айки".

"Проверка проводится, по окончании мы дадим ответ. Предположений нет (кто слил. – Прим. ред.), в соцсетях выявили, проверку проводим, по результатам доведем до вас информацию. Гадать, фейковый список или нет, не будем", - заявил Ержан Саденов.

Глава МВД напомнил, что за распространение персональных данных грозит до семи лет лишения свободы.

Материал по теме

Изнасилование девочки-подростка полицейскими в Алматы прокомментировал глава МВД

Ранее Ержан Саденов подтвердил факт изнасилования капитанами полиции 14-летней девочки-подростка в Алматы. Подробности по ссылке.

Читайте также

Неуправляемый троллейбус выехал с дороги в Алматы
Неуправляемый троллейбус выехал с дороги в Алматы
Ушла на танцы и не вернулась: пропавшую девочку нашли мертвой в Балхаше
Ушла на танцы и не вернулась: пропавшую девочку нашли мертвой в Балхаше
Мужчина занял у друзей 39 млн тенге и потратил все на ставки
Мужчина занял у друзей 39 млн тенге и потратил все на ставки
Мадина Мамырханова
Ержан Саденов МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
сериал
Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"
В Алматы сносят жилой комплекс KHAN
В Алматы снесли жилой комплекс KHAN
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: