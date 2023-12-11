Кто слил скандальный "список Айки" в Сеть. МВД проводит проверку

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 11 декабря 2023 года высказался о так называемом "Списке Айки", то есть документах, которые содержат якобы персональные данные клиентов элитных проституток, "слитых" в соцсети, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Ержана Саденова, соответствует ли действительности та информация, что изложена в этих документах, слитых в соцсети под названием "Список Айки".

"Проверка проводится, по окончании мы дадим ответ. Предположений нет (кто слил. – Прим. ред.), в соцсетях выявили, проверку проводим, по результатам доведем до вас информацию. Гадать, фейковый список или нет, не будем", - заявил Ержан Саденов.

Глава МВД напомнил, что за распространение персональных данных грозит до семи лет лишения свободы.

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