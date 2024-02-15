Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к шести месяцам лишения свободы

Бывшему президенту Франции Николя Саркози апелляционный суд Парижа смягчил приговор за незаконное финансирование избирательной кампании: он должен провести в тюрьме только половину изначального срока, сообщает Zakon.kz.

По информации France 24, в 2021 году Николя Саркози был приговорен к году лишения свободы. Суд разрешил ему отбывать наказание домашним арестом с использованием электронного браслета. Однако апелляционный суд принял решение сократить этот срок на полгода. Бывшему президенту также было назначено шесть месяцев условного заключения.

Ранее сообщалось, что французские прокуроры потребовали, чтобы бывший президент Николя Саркози, который после ухода с поста оказался втянут в юридические проблемы, предстал перед новым судом по обвинению в ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года.