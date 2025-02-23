Бывший муж Ольги Бузовой заглянул в гости к Волочковой

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, побывал в гостях у балерины Анастасии Волочковой, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала Волочкова на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото со спортсменом.

"Прекрасный человек футболист Дмитрий Тарасов у меня в гостях. Я – дюймовочка на фоне его масштаба", – написала балерина под постом.

Комментарии к публикации Волочкова решила ограничить.

Ранее в семье российской балерины Анастасии Волочковой разгорелся скандал из-за свадьбы дочери Ариадны. Танцовщица хочет устроить наследнице пышное торжество. А по словам Елены Николаевой – супруги бывшего мужа балерины Игоря Вдовина, молодые хотят отметить свадьбу скромно.

