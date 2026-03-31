Казахстанского рэпера могут признать иноагентом в России
Об этом рассказала глава общественной организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
"На прошлой неделе мы также обратились в Генпрокуратуру и Минюст с просьбой проверить деятельность данного лица на предмет возможного наличия оснований для включения в Единый реестр граждан и организаций, признанных в России иностранными агентами", – написала она в Telegram-канале 30 марта 2026 года.
Мизулина напомнила, что ранее Лига безопасного интернета обращалась в Генпрокуратуру и МВД в связи с распространением деструктивного контента среди детей и пропагандой наркотиков у исполнителя.
"Исполнителя Ганвест суд оштрафовал за оскорбление общественной нравственности. Таганский суд города Москвы решил, что исполнитель распространяет информацию, выражающуюся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрирует явное неуважение к обществу. Назначен штраф в размере 95 тыс. рублей", – добавила она.
17 февраля 2026 года стало известно, что в России возбудили дело в отношении Руслана Гоминова (Ганвест). Позднее рэпер сделал неожиданное заявление. 30 марта Таганский районный суд города Москвы пришел к выводу, что рэпер "в тексте одного из треков распространяет информацию, выражающуюся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу", и назначил Гоминову административное наказание в виде адмштрафа в размере 95 000 рублей (562 400 тенге).