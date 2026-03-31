Казахстанского рэпера могут признать иноагентом в России

В России казахстанского рэпера Руслана Гоминова (более известен как Ганвест) могут признать иностранным агентом, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала глава общественной организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

"На прошлой неделе мы также обратились в Генпрокуратуру и Минюст с просьбой проверить деятельность данного лица на предмет возможного наличия оснований для включения в Единый реестр граждан и организаций, признанных в России иностранными агентами", – написала она в Telegram-канале 30 марта 2026 года.

Мизулина напомнила, что ранее Лига безопасного интернета обращалась в Генпрокуратуру и МВД в связи с распространением деструктивного контента среди детей и пропагандой наркотиков у исполнителя.

"Исполнителя Ганвест суд оштрафовал за оскорбление общественной нравственности. Таганский суд города Москвы решил, что исполнитель распространяет информацию, выражающуюся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрирует явное неуважение к обществу. Назначен штраф в размере 95 тыс. рублей", – добавила она.

17 февраля 2026 года стало известно, что в России возбудили дело в отношении Руслана Гоминова (Ганвест). Позднее рэпер сделал неожиданное заявление. 30 марта Таганский районный суд города Москвы пришел к выводу, что рэпер "в тексте одного из треков распространяет информацию, выражающуюся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу", и назначил Гоминову административное наказание в виде адмштрафа в размере 95 000 рублей (562 400 тенге).