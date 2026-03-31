Культура и шоу-бизнес

Казахстанского рэпера могут признать иноагентом в России

Руслан Гоминов (выступает под псевдонимом Ганвест), фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 14:28 Фото: Instagram/biggunwest
В России казахстанского рэпера Руслана Гоминова (более известен как Ганвест) могут признать иностранным агентом, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала глава общественной организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

"На прошлой неделе мы также обратились в Генпрокуратуру и Минюст с просьбой проверить деятельность данного лица на предмет возможного наличия оснований для включения в Единый реестр граждан и организаций, признанных в России иностранными агентами", – написала она в Telegram-канале 30 марта 2026 года.

Мизулина напомнила, что ранее Лига безопасного интернета обращалась в Генпрокуратуру и МВД в связи с распространением деструктивного контента среди детей и пропагандой наркотиков у исполнителя.

"Исполнителя Ганвест суд оштрафовал за оскорбление общественной нравственности. Таганский суд города Москвы решил, что исполнитель распространяет информацию, выражающуюся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрирует явное неуважение к обществу. Назначен штраф в размере 95 тыс. рублей", – добавила она.

17 февраля 2026 года стало известно, что в России возбудили дело в отношении Руслана Гоминова (Ганвест). Позднее рэпер сделал неожиданное заявление. 30 марта Таганский районный суд города Москвы пришел к выводу, что рэпер "в тексте одного из треков распространяет информацию, выражающуюся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу", и назначил Гоминову административное наказание в виде адмштрафа в размере 95 000 рублей (562 400 тенге).

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Отец богатейшего бизнесмена Эмина Агаларова в 70 лет женился на 27-летней избраннице
15:09, Сегодня
Отец богатейшего бизнесмена Эмина Агаларова в 70 лет женился на 27-летней избраннице
Суд в России вынес решение в отношении известного казахстанского рэпера
16:08, 30 марта 2026
Суд в России вынес решение в отношении известного казахстанского рэпера
В России возбудили дело в отношении известного казахстанского рэпера
09:31, 18 февраля 2026
В России возбудили дело в отношении известного казахстанского рэпера
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан выиграл "золото" в последний день чемпионата Азии по велотреку
15:24, Сегодня
Казахстан выиграл "золото" в последний день чемпионата Азии по велотреку
Казахстанцы сотворили историю на чемпионате мира по ушу-саньда в Китае
15:14, Сегодня
Казахстанцы сотворили историю на чемпионате мира по ушу-саньда в Китае
"Узбекский боксёр - не мальчик для битья": Сабырхану дали совет перед боем за медаль на ЧА
15:08, Сегодня
"Узбекский боксёр - не мальчик для битья": Сабырхану дали совет перед боем за медаль на ЧА
Теннисистка сборной Казахстана с разгрома начала поход за новым титулом
14:53, Сегодня
Теннисистка сборной Казахстана с разгрома начала поход за новым титулом
