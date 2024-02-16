Как мировые лидеры отреагировали на смерть Алексея Навального

Сегодня, 16 февраля 2024 года, в исправительной колонии "Полярная сова" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа РФ умер российский общественный деятель Алексей Навальный. Как на это отреагировали мировые лидеры – в материале Zakon.kz.

Первым, кто из лидеров иностранных государств отреагировал на информацию о смерти Алексея Навального, стал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он выразил соболезнования семье общественного деятеля.

Фото: Twitter/edgarsrinkevics

Также информацию о смерти Алексея Навального прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Берлине.

"Как стало известно, в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, что он был убит... Как и тысячи других измученных", – цитирует rus.err.ee Владимира Зеленского с пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

В свою очередь Олаф Шольц, комментируя смерть Алексея Навального, сказал: "Это очень печально".

"Я встречался с Навальным здесь, в Берлине, когда он восстанавливался от отравления в Германии. Мы с ним говорили о мужестве, которое необходимо ему, чтобы вернуться в свою страну. Вероятно, теперь он заплатил за эту отвагу своей жизнью... Это горе для нас всех. Мы горюем с семьей, женой, ребенком, всеми родственниками и друзьями", – сказал канцлер ФРГ.

А премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщения о смерти Алексея Навального назвал "ужасными новостями".

Фото: Twitter/RishiSunak

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил соболезнования семье Алексея Навального, отметив, что он "боролся за ценности свободы и демократии".

Фото: Twitter/CharlesMichel

47-летний российский общественный деятель Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярная сова" в поселке Харп 16 февраля 2024 года. Согласно заявлению УФСИН России по ЯНАО, осужденный Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

Позднее в Сети появилось видео за 15 февраля, на кадрах которого Алексей Навальный выступал в суде по видеосвязи.