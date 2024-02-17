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Во Франции впервые вылечили ребенка с неизлечимой формой рака мозга

Во Франции впервые вылечили ребенка с неизлечимой формой рака мозга Фото: pixabay
Впервые в истории медицины ребенок, страдавший от неизлечимой формы рака мозга, выздоровел благодаря экспериментальному лечению и вышел в длительную ремиссию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, Лукас Жемелянов из Бельгии была диагностирована "диффузная внутренняя глиома моста" (ДИПГ) в возрасте шести лет. Данная форма рака редкая и агрессивная, она не имеет эффективного лечения.

После тщательного обсуждения с родителями, врачами Лукас был включен в экспериментальное лечение во Франции. Ему был назначен препарат эверолимус, ранее не использовавшийся при ДИПГ, но показавший эффективность в других видах рака. Результаты оказались поразительными: опухоль начала уменьшаться, и в конечном итоге ребенок был полностью вылечен.

Руководитель программы лечения опухолей головного мозга в Париже Жак Грилл отметил, что Лукас и еще семь детей с ДИПГ получали такое же лечение, и в течение трех лет у них не было рецидивов.

Однако, выздоровление Лукаса особенно значимо, так как его опухоль имела редкую мутацию, делающую клетки более чувствительными к препарату.

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч человек умерли от рака за год в Казахстане. На онкоучете состоят 218 тысяч казахстанцев. Ежегодно в Казахстане около 40 тысяч человек заболевают раком.

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