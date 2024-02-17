Во Франции впервые вылечили ребенка с неизлечимой формой рака мозга
Как пишет Daily Mail, Лукас Жемелянов из Бельгии была диагностирована "диффузная внутренняя глиома моста" (ДИПГ) в возрасте шести лет. Данная форма рака редкая и агрессивная, она не имеет эффективного лечения.
После тщательного обсуждения с родителями, врачами Лукас был включен в экспериментальное лечение во Франции. Ему был назначен препарат эверолимус, ранее не использовавшийся при ДИПГ, но показавший эффективность в других видах рака. Результаты оказались поразительными: опухоль начала уменьшаться, и в конечном итоге ребенок был полностью вылечен.
Руководитель программы лечения опухолей головного мозга в Париже Жак Грилл отметил, что Лукас и еще семь детей с ДИПГ получали такое же лечение, и в течение трех лет у них не было рецидивов.
Однако, выздоровление Лукаса особенно значимо, так как его опухоль имела редкую мутацию, делающую клетки более чувствительными к препарату.
Ранее сообщалось, что более 12 тысяч человек умерли от рака за год в Казахстане. На онкоучете состоят 218 тысяч казахстанцев. Ежегодно в Казахстане около 40 тысяч человек заболевают раком.