Более 12 тысяч человек умерли от рака за год в Казахстане

Во Всемирный день борьбы против рака Министерство здравоохранения РК выпустило статистику по онкозаболеваемости в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2023 года на онкоучете состоят 218 тысяч казахстанцев, умерло от онкологии более 12 тысяч человек, ежегодно в Казахстане около 40 тысяч человек заболевают раком.

Самыми распространенными видами рака в Казахстане являются: рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого, рак желудка, рак шейки матки.

Лечение и лекарственное обеспечение при онкологических заболеваниях в Казахстане входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОМБП).

Онкологическая помощь взрослому населению осуществляется республиканскими организациями – АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", АО "Национальный научный онкологический центр", 15 онкологическими центрами, 5 онкологическими отделениями при многопрофильных больницах (отделением онкологии при ЗГКМУ им. М. Оспанова г. Актобе, онкологическим отделением при ЦБ г. Жезказган, отделением в составе МОБ Акмолинской области, отделением онкологии в составе Туркестанской областной многопрофильной больницы, онкологическим отделением при многопрофильной больнице в Северо-Казахстанской области). При подозрении у пациента онкологического и гематологического заболевания в ПМСП внедрен маршрут "Зеленый коридор", позволяющий пациентам получить консультацию и обследование в течение 18 рабочих дней.

В настоящее время для населения Казахстана бесплатно проводится три вида онкологических скринингов, которые доступны в поликлиниках:

Скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, 1 раз в 2 года). Скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, 1 раз в 4 года). Скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, 1 раз в 2 года).





"Следует всегда помнить, что в борьбе с раком для каждого человека важно своевременное прохождение скрининговых осмотров, ранняя диагностика спасает жизни", – пишет Минздрав РК.

Ежегодно 4 февраля во Всемирный день борьбы с раком Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международное агентство по изучению рака оказывают поддержку Международному союзу против рака в распространении информации о мерах по облегчению бремени этого заболевания.

