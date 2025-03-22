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Наука и технологии

Ученые заявили о разработке лекарства от самой агрессивной формы рака мозга

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 11:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Российские ученые заявили о том, что разработали лекарство от рака мозга на основе лития и мелатонина. Речь идет о лечении одной из самых агрессивных форм онкологии, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, новый препарат создан для пациентов с глиобластомой. Он воздействует на новообразование без урона для здоровых клеток.

"Для воздействия на глиому предлагается водная композиция, содержащая четырехводный лимоннокислый литий (лития цитрат), который значительно превышает по безопасности хлорид лития, в сочетании с гормоном эпифиза – мелатонином", – рассказали ученые.

По итогам экспериментальной проверки было обнаружено, что средство способно уничтожать до 80% клеток агрессивной опухоли.

Именно глиобластома стала причиной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, певицы Жанны Фриске и оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского.

Мелатонин – гормон сна, относящийся также к антиоксидантам – веществам, способным нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Препараты с этим гормоном применяются, в частности, для коррекции нарушений циркадного ритма у работников со сменным характером труда, особенно с ночными сменами, или при резкой смене часовых поясов.

Ранее министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек рассказал, когда на рынок выйдет отечественное лекарство от рака. Специалисты планируют зарегистрировать препарат к концу 2025 года.

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Андрей Дюсупов
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