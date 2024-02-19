Хэллоуин, Пасху и Рождество запретили праздновать в частных школах Турции

Так, в частных школах Турции теперь запрещено отмечать западные праздники. По мнению властей, они не соответствуют национальным ценностям страны, сообщает Zakon.kz.

В частности, теперь в списке запрещенных праздников – Хэллоуин, христианская Пасха и католическое Рождество. Отныне, запрет на проведение этих праздников распространяется пока только на частные школы Турции, говорится в постановлении правительства.

Проведение мероприятий и торжеств, противоречащих национальным, моральным, гуманным, духовным и культурным ценностям турецкой нации, не способствует психосоциальному развитию учащихся. А само решение о запрете продиктовано неоднократными жалобами родителей на празднование западных праздников в школах. В декабре 2023 года учебным заведениям были направлены предупреждения относительно торжеств, считаемых несовместимыми с национальной идентичностью Турции.

18 января 2024 года депутат Сената Парламента РК Али Бектаев заявил, что казахстанцы должны праздновать Наурыз вместо Нового года.