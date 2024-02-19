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Ситуация по Украине: протестующие Польши заблокировали движение поезда, выросло число украинских миллионеров

ситуация в Украине Фото: Facebook/Укрзалізниця
Польские протестующие 18 февраля блокировали движение пассажирского поезда из Украины. В данное время железнодорожное сообщение с Польшей осуществляется в штатном режиме, сообщает Zakon.kz.
  • Число граждан Украины, чей годовой доход превышает 1 млн гривен (более 26 тыс. долларов), за 2022 год выросло на 16%, теперь в стране насчитывается 12 тыс. официальных миллионеров, заявил глава налогового комитета украинского парламента Даниил Гетманцев.
  • Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне 11 детей. Воссоединение с семьями прошло в катарском посольстве в Москве при участии посла этой страны Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
  • Польские аграрии перенесли акцию протеста в столице страны Варшаве на 27 февраля.
  • Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки японских инвесторов в Украине - соответствующие документы подписали во время конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио.
  • Компания Google объявила о запуске второго этапа финансирования Фонда поддержки Google для стартапов в Украине на сумму 10 млн долларов для выделения грантов без привлечения капитала в течение 2024 года.
  • Президент Владимир Зеленский 19 февраля на Харьковщине посетил батальонный командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска, и обсудил обеспечение подразделений техникой и боеприпасами.
  • Кабинет министров и представители профильных комитетов Верховной Рады обсуждают план увеличения доходов бюджета на 0,5% от ВВП, который Украина должна представить в рамках программы с Международным валютным фондом. Этот план предусматривает введение ряда новых налогов.
  • Представители США на Мюнхенской конференции по безопасности были погружены во внутренние дела и лишь формально выражали поддержку Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа", зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.
  • Система добровольных целевых взносов на финансирование военных расходов должна быть узаконена в Литве. С такой инициативой выступил староста фракции парламентской Партии свободы (входит в правящее большинство) Витаутас Миталас.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шаги по использованию прибыли от замороженных активов РФ в пользу Украины будут предприняты в скором времени.
  • Все европейские лидеры, которые поддерживают продолжение военного конфликта в Украине, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон, должны отправиться в зону боевых действий. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
  • Министр армии (сухопутных войск) США Кристин Уормут обеспокоена вероятными сложностями в обучении украинских военных весной 2024 года в случае отказа Конгресса одобрить пакет помощи Украине.

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