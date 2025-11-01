Лебедь парализовал движение поездов на крупнейшей железнодорожной станции в Шотландии

В час пик лебедь парализовал движение поездов на самой загруженной железнодорожной станции Шотландии, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, управляющей инфраструктурой вокзала компании пришлось приостановить движение и ввести ограничение скорости для поездов на станции, что привело к значительным задержкам и отменам рейсов.

Отмечается, что специальная группа оперативного реагирования была немедленно направлена на место для спасения птицы. В своем сообщении в соцсетях железнодорожники опубликовали фото "виновника" с подписью, что команды работают над тем, чтобы убрать лебедя от опасности и восстановить нормальное движение.

Как уточнили в компании, лебедь был "немного расстроен, но хорошо восстанавливается". Потребовалось еще около трех часов, чтобы полностью стабилизировать расписание и вернуть составы на свои позиции.

Через несколько часов компания объявила, что все перебои в движении, вызванные неожиданной помехой, полностью устранены, и работа железнодорожного узла вернулась в обычный режим.

Thank you for bearing with us while we safely removed this unusual trespasser from the tracks at Glasgow Central yesterday. 🦢



Wildlife on the railway can cause serious disruption to rail services. We appreciate your patience while we got trains running again.@networkrailscot pic.twitter.com/gw2HAit5wa — Network Rail (@networkrail) October 28, 2025

