Мир

Лебедь парализовал движение поездов на крупнейшей железнодорожной станции в Шотландии

лебедь парализовал движение поездов в Шотландии, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 21:03 Фото: pixabay
В час пик лебедь парализовал движение поездов на самой загруженной железнодорожной станции Шотландии, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, управляющей инфраструктурой вокзала компании пришлось приостановить движение и ввести ограничение скорости для поездов на станции, что привело к значительным задержкам и отменам рейсов.

Отмечается, что специальная группа оперативного реагирования была немедленно направлена на место для спасения птицы. В своем сообщении в соцсетях железнодорожники опубликовали фото "виновника" с подписью, что команды работают над тем, чтобы убрать лебедя от опасности и восстановить нормальное движение.

Как уточнили в компании, лебедь был "немного расстроен, но хорошо восстанавливается". Потребовалось еще около трех часов, чтобы полностью стабилизировать расписание и вернуть составы на свои позиции.

Через несколько часов компания объявила, что все перебои в движении, вызванные неожиданной помехой, полностью устранены, и работа железнодорожного узла вернулась в обычный режим.

Ранее сообщалось, что в Алматы осудили мужчину, пытавшегося задушить лебедя.

