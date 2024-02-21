Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию

Норвежский депутат номинировал американского миллиардера Илона Маска на Нобелевскую премию мира за его вклад в защиту свободы слова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, норвежский депутат Мариус Нильсен заявил, что предложил номинировать на премию владельца компании X и основателя Tesla за его "неуклонную защиту свободы слова и возможность выражения своих взглядов в "все более поляризованном мире".

"Многочисленные технологические компании, которые Маск основал, владеет или управляет, направлены на улучшение обществ, увеличение знаний как о Земле, так и о космосе, а также на обеспечение коммуникации и связи по всему миру. Они помогли сделать мир более связанным и безопасным местом", – сказал Нильсен.

Ранее стало известно, что первый человек, которому был имплантирован мозговой чип от Neuralink, полностью выздоровел и способен управлять компьютерной мышью с помощью своих мыслей. Об этом заявил основатель стартапа, американский миллиардер Илон Маск.

