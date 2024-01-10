Чего опасается Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск удручен огромным числом нелегальных мигрантов в стране, сообщает Zakon.kz.

"Вот что происходит, когда у вас заканчиваются номера в отелях. Вскоре в городах закончатся школы. Тогда они перейдут к вашим домам", – написал Маск в X (ранее Twitter). Так он прокомментировал новость о том, что одну из школ Нью-Йорка закрывают, чтобы разместить там нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что в США наблюдается рост нелегальной иммиграции. И многие выступают за ограничения и ужесточения контроля на границе США. Однако президент Джо Байден отказывается идти на такой шаг.

Ранее мы писали, что Маск назвал главную угрозу человечеству. И по его мнению, самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, – это демографический коллапс.