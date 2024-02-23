Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что праздник этот один из самых почитаемых в стране, сообщает Zakon.kz

Как отметил российский лидер, День защитника Отечества давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе – с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к военнослужащим, "ко всем, кто стоит за Родину, защищает её интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России. Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах. Их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов" - отметил Путин.

Он также добавил, что современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и потому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота – это гарантия безопасности России, её свободного, суверенного развития.





"С учётом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооружённые Силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию", - заявил Владимир Путин.

Отметим, что в Казахстане День защитника Отечества отмечают 7 мая.

7 мая 1992 года бывший президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании ВС. Но государственным праздником и выходным этот день стал с 2013 года. В октябре 2012 года были внесены изменения в закон "О праздниках". Этот день олицетворяет одновременно летопись героических подвигов казахстанцев и преемственность традиций служения Отечеству.