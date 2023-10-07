Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев поздравил Путина с днем рождения

Токаев поздравил Путина с днем рождения Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей встречи с российским лидером Владимиром Путиным 7 октября 2023 года поздравил его с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Путин является для многих примером жизненной стойкости и крепкого здоровья. Несмотря на регулярные занятия спортом, "личное пожелание не помешает", особенно в день рождения, сказал президент Казахстана.

"Я искренне рад быть именно сегодня в Москве. Прежде всего, хотел бы поздравить вас с днем рождения. Знаю, что вы человек, который не празднует свои дни рождения, но, как бы то ни было, это важное событие в жизни каждого человека. Поэтому хотел бы пожелать вам от всей души крепкого здоровья и долголетия: будь это политическое долголетие во главе российского государства или просто, как говорится, по жизни". Касым-Жомарт Токаев

7 октября Владимир Путин отмечает свой день рождения: ему исполнилось 71. Первым его поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. 

Материал по теме

Россия начала поставки газа в Узбекистан: почему это выгодно Казахстану

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин встретились в Москве во время церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В торжественном мероприятии принял участие также Шавкат Мирзиёев. 

Читайте также

Посольство обратилось к гражданам Казахстана в Израиле
Посольство обратилось к гражданам Казахстана в Израиле
Казахстанцев эвакуируют из Израиля
Казахстанцев эвакуируют из Израиля
Токаев, Путин и Мирзиеев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан
Токаев, Путин и Мирзиёев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан
Жанель Абдрахманова
Россия Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований
Астрологи сообщили, кто стоит на пороге больших свершений
Астрологи сообщили, кто стоит на пороге больших свершений
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления