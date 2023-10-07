Токаев поздравил Путина с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей встречи с российским лидером Владимиром Путиным 7 октября 2023 года поздравил его с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Путин является для многих примером жизненной стойкости и крепкого здоровья. Несмотря на регулярные занятия спортом, "личное пожелание не помешает", особенно в день рождения, сказал президент Казахстана.

"Я искренне рад быть именно сегодня в Москве. Прежде всего, хотел бы поздравить вас с днем рождения. Знаю, что вы человек, который не празднует свои дни рождения, но, как бы то ни было, это важное событие в жизни каждого человека. Поэтому хотел бы пожелать вам от всей души крепкого здоровья и долголетия: будь это политическое долголетие во главе российского государства или просто, как говорится, по жизни". Касым-Жомарт Токаев

7 октября Владимир Путин отмечает свой день рождения: ему исполнилось 71. Первым его поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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