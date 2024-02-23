Умерла актриса из фильма "Свадьба в Малиновке" Людмила Алфимова

В возрасте 88 лет умерла советская актриса Людмила Алфимова, сообщает Zakon.kz.

Портал Кино-театр.ру причину смерти не уточняет.

Алфимова родилась в 1935 году в Харькове. Трудилась в местном ТЮЗе и на киностудии имени Довженко. Всего на ее счету более 170 ролей, в том числе в фильмах "Юркины рассветы", "Свадьба в Малиновке" и "По главной улице с оркестром".

Ранее сообщалось, что актер из "Улиц разбитых фонарей" Евгений Артемьев умер на 69-м году жизни.