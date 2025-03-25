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Мир

Умерла актриса из "Снегурочки" Ольга Лысенко

умерла актриса, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 18:57 Фото: Союз кинематографистов РФ
В возрасте 83 лет умерла советская и российская актриса Ольга Лысенко, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Союза кинематографистов России, Ольга Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье режиссера Георгия Лысенко. В 1965 году она окончила ВГИК, а с 1966 года стала актрисой Театра-студии киноактера. Ее дебют в кино состоялся в 1958 году, а всего фильмография насчитывает около 40 работ.

Многие зрители могут помнить артистку благодаря следующим ключевым ролям:

  • Тоня Одинцова в фильме "Я купил папу";
  • радистка Ольга в "Проверено – мин нет";
  • а также участие в картинах "Зеленый фургон", "Снегурочка", "Черный замок Ольшанский" и "Красный цвет папоротника".

Ранее сообщалось, что скончался легендарный чемпион мира по боксу Джордж Форман.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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