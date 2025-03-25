Умерла актриса из "Снегурочки" Ольга Лысенко

В возрасте 83 лет умерла советская и российская актриса Ольга Лысенко, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Союза кинематографистов России, Ольга Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье режиссера Георгия Лысенко. В 1965 году она окончила ВГИК, а с 1966 года стала актрисой Театра-студии киноактера. Ее дебют в кино состоялся в 1958 году, а всего фильмография насчитывает около 40 работ.

Многие зрители могут помнить артистку благодаря следующим ключевым ролям:

Тоня Одинцова в фильме "Я купил папу";

радистка Ольга в "Проверено – мин нет";

а также участие в картинах "Зеленый фургон", "Снегурочка", "Черный замок Ольшанский" и "Красный цвет папоротника".

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