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Звезда фильма "Холоп" Ольга Дибцева родила второго ребенка

актриса Фото: Instagram/dibulik
Российская актриса Ольга Дибцева родила второго ребенка, сообщает Zakon.kz.

Дочь родилась у звезды фильма "Холоп" еще 13 февраля, однако видео с малышкой в Instagram она опубликовала только сейчас.

"Родилась наша девочка, наша дочь, плод самой большой любви. Для меня шок, насколько роды могут быть разными, насколько материнство может быть другим! Эти роды стали совершенно новым опытом для меня", – написала артистка.

Затем она поблагодарила врачей, которые помогли ей во время родов.


В сентябре 2023 года Дибцева сообщила, что разводится с предпринимателем Романом Бочаровым после 5 лет брака. В их союзе родилась дочь Серафима в 2019 году. В декабре актриса рассказала, что беременна во второй раз от нового возлюбленного.

Ранее сообщалось, что 43-летняя жительница Жетысуской области родила 10 ребенка. Многодетная мать Жасия Жанатбек воспитывает 7 дочерей и 3 сыновей, есть и двойня.

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