Бывшая Егора Крида родила второго ребенка от египетского олигарха

Бывшая избранница российского рэпера Егора Крида, модель Ксения Дели, рассказала подписчикам, что ждет второго ребенка от мужа – египетского олигарха Осамы Фати Рабах аль-Шарифа, сообщает Zakon.kz.

26 ноября стало известно, что Ксения родила сына. Правда, пока красотка не раскрывает его имя.

"Добро пожаловать в этот мир!", – лаконично отметила 35-летняя Дели, опубликовав в соцсети первое фото ребенка.

Модель довольно редко делится подробностями личной жизни. Поначалу Ксению жестоко критиковали за свадьбу с Осамой Фати Рабах аль-Шарифом, который старше ее на 35-лет. Однако Дели дала понять, что серьезно относится к мужчине и без ума от него.

Фото: bloknot-moldova

Несмотря на большие финансовые возможности, брюнетка ведет довольно скромный образ жизни. А еще она активно занимается благотворительностью.

Ксения Дели, воспитывающая дочь, признавалась, что долго мечтала о втором ребенке. К ее радости, это желание наконец сбылось.

В прошлом Дели встречалась с Егором Кридом, правда, эти отношения так и не привели ни к чему серьезному. Также модели, сотрудничавшей с брендом нижнего белья Victoria's Secret, приписывали роман с Николаем Басковым и даже Джастином Бибером. Она снималась в клипах обоих артистов.

Ранее 53-летнюю Марину Федункив поздравили с рождением первенца.

