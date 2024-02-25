Интересные факты об изготовлении мумий в Древнем Египте

Многие убеждены, что в Древнем Египте мумификации после смерти подвергались только фараоны уровня Тутанхамона или Рамзеса. На самом деле и рядовые египтяне хоронили усопших схожим образом. Только пирамиды для них не строили, сообщает Zakon.kz.

Бальзамировщики Египта предлагали своим клиентам три пакета услуг на выбор. Первый вид – бюджетный: тело просто мыли и засыпали солью на три месяца. Второй пакет предназначался для среднего класса. В этом случае усопшего обрабатывали специальными маслами. Обеспеченные господа-усопшие обрабатывались пальмовым вином, специями, миррой и прочими изысками.

Однако, не смотря на благосостояние семьи усопшего, всем предлагали самый дорогой способ. В случае отказа, их пугали призраком усопшего, который мог начать мстить родственникам за жадность при мумификации.

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Правильная мумификация была процессом сложным и требующим терпения. Сначала тело омывали и очищали, сливая кровь и другие телесные жидкости. Затем, удаляли внутренние органы через разрез в левом боку. Удаляли все, кроме сердца. Его считали вместилищем личности и характера человека. Мозг извлекали по кусочкам металлическими крючками через ноздри. Некоторые бальзамировщики даже ломали нос, чтобы было удобнее, но это не поощрялось. Все извлеченные органы раскладывали по специальным сосудам. Считалось, что усопшему они еще пригодятся.

Затем тело помещали на 70 дней в солевой раствор. Так из тканей уходила вся оставшаяся влага. После этого покойника заматывали бинтами и передавали жрецам или родственникам. Если умерший был представителем среднего класса его укладывали в саркофаг или деревянный гроб, после чего помещали в гробницу.

А в другой стране – Перу, ученые опубликовали отчет об экспертизе останков тел из пустыни Наска.