Наука и технологии

Найденные в Азии загадочные мумии оказались древнее египетских

загадочные мумии из Азии оказались древнее египетских, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 20:49 Фото: pixabay
Ученые проанализировали 54 погребения и выявили самые ранние свидетельства мумификации, которые проводили задолго до Древнего Египта. Выяснилось, что в Южном Китае и Юго-Восточной Азии тела умерших подвергали копчению над тлеющим огнем еще 12 тыс. лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PNAS, эксперты во время анализа погребений выявили характерные следы воздействия дыма и низких температур: кости сохранили признаки длительного нагрева, а сами захоронения отличались необычными позами – с сильным сгибанием или даже связкой конечностей.

Специалисты считают, что в условиях влажного климата именно копчение позволяло замедлить разложение. Схожие практики сохранялись вплоть до недавнего времени у народов Новой Гвинеи и Австралии, что указывает на глубокие культурные корни обряда.

Издание отмечает, что мумификация в Азии возникла раньше египетской традиции и имела не только практический, но и символический смысл – поддержание связи между живыми и предками.

Ранее сообщалось, что контрабандисты пытались продать в Турции мумию из Средневековья.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
