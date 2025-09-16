Найденные в Азии загадочные мумии оказались древнее египетских

Ученые проанализировали 54 погребения и выявили самые ранние свидетельства мумификации, которые проводили задолго до Древнего Египта. Выяснилось, что в Южном Китае и Юго-Восточной Азии тела умерших подвергали копчению над тлеющим огнем еще 12 тыс. лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PNAS, эксперты во время анализа погребений выявили характерные следы воздействия дыма и низких температур: кости сохранили признаки длительного нагрева, а сами захоронения отличались необычными позами – с сильным сгибанием или даже связкой конечностей.

Специалисты считают, что в условиях влажного климата именно копчение позволяло замедлить разложение. Схожие практики сохранялись вплоть до недавнего времени у народов Новой Гвинеи и Австралии, что указывает на глубокие культурные корни обряда.

Издание отмечает, что мумификация в Азии возникла раньше египетской традиции и имела не только практический, но и символический смысл – поддержание связи между живыми и предками.

WORLD’S OLDEST MUMMIES UNCOVERED - AND IT’S NOT IN EGYPT



Scientists have found mummies that are over 9,000 years old in southern China; that's twice as old as Egypt’s oldest wrapped VIPs.



Instead of linen bandages and pyramids, these bodies were smoke-dried in crouched… pic.twitter.com/NfbUvSgHlw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 16, 2025

