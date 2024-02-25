Дональд Трамп пригрозил своим оппонентам на конференции в Вашингтоне

По словам экс-президента США, ситуация вокруг высокой инфляции и притока нелегальных мигрантов, в случае переизбрания нынешнего американского лидера, только усугубится, сообщает Zakon.kz.

Победа нынешнего американского лидера Джо Байдена на президентских выборах 5 ноября приведет к тому, что страна потерпит поражение в гипотетической третьей мировой войне. Такое мнение Дональд Трамп высказал с трибуны ежегодной Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне. "Наша страна подвергается разрушению и единственный, кто стоит между вами и ее уничтожением, - это я", - отметил экс-президент США.

Трамп вышел на сцену, примерно на час позже запланированного, в 14:00. Его выход сопровождали звуки песни Ли Гринвуда "Боже, благослови США".

"В первый день работы администрации Трампа во все структуры нашего правительства будет разослан указ: отныне Америка будет на первом, втором, третьем, четвертом и пятом местах. Забота об иностранных государствах может быть на шестом месте или не быть вовсе". Дональд Трамп

Недавно он также не стал сдерживать себя в критических высказываниях в адрес действующего президента Джо Байдена, заявив, что тот является президентом с самым низким показателем интеллекта за всю историю страны.