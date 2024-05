Дональда Трампа освистали на выступлении в Вашингтоне

Как пишет 26 мая Еuronews, на этом съезде либертарианцы должны выбрать своего кандидата на предстоящих президентских выборах.

Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, вышел на сцену под свист и насмешки аудитории. Его аргументы не оказали на публику никакого воздействия.

Его выступление неоднократно прерывалось, и ему с трудом удавалось произнести фразы до конца. Даже шутки Трампа не вызвали отклика у делегатов Либертарианской партии.

BREAKING: Donald Trump just asked for the Libertarian Party’s vote and the crowd booed him offstage. Retweet so everyone sees this. pic.twitter.com/AVctqAXvmX