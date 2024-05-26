Дональда Трампа освистали на выступлении в Вашингтоне

Выступление экс-президента США Дональда Трампа на съезде Либертарианской партии в Вашингтоне, округ Колумбия, оказалось непростым. Делегаты съезда неоднократно освистывали экс-президента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 26 мая Еuronews, на этом съезде либертарианцы должны выбрать своего кандидата на предстоящих президентских выборах.

Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, вышел на сцену под свист и насмешки аудитории. Его аргументы не оказали на публику никакого воздействия.

"За последний год правительство предъявило мне обвинения по 91 делу. Так что, если раньше я не был либертарианцем, то теперь я точно либертарианец. И, в отличие от Джо Байдена, я не бросаю людей в тюрьму за несогласие со мной," – заявил Трамп.

Его выступление неоднократно прерывалось, и ему с трудом удавалось произнести фразы до конца. Даже шутки Трампа не вызвали отклика у делегатов Либертарианской партии.

BREAKING: Donald Trump just asked for the Libertarian Party’s vote and the crowd booed him offstage. Retweet so everyone sees this. pic.twitter.com/AVctqAXvmX — Biden’s Wins (@BidensWins) May 26, 2024

"Либертарианская партия должна выдвинуть Трампа на пост президента Соединенных Штатов," – сказал он, что вызвало громкий свист. "Знаете, я сделаю это, только если вы хотите выиграть. Если вы хотите проиграть, не делайте этого. Продолжайте получать свои 3% каждые четыре года".

Многие в толпе выкрикивали оскорбления и осуждали экс-президента за его политику во время пандемии COVID-19, за увеличение федерального дефицита.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной.

