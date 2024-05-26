Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дональда Трампа освистали на выступлении в Вашингтоне

Дональда Трампа освистали на выступлении в Вашингтоне, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 01:52 Фото: wikimedia.org
Выступление экс-президента США Дональда Трампа на съезде Либертарианской партии в Вашингтоне, округ Колумбия, оказалось непростым. Делегаты съезда неоднократно освистывали экс-президента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 26 мая Еuronews, на этом съезде либертарианцы должны выбрать своего кандидата на предстоящих президентских выборах.

Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, вышел на сцену под свист и насмешки аудитории. Его аргументы не оказали на публику никакого воздействия.

"За последний год правительство предъявило мне обвинения по 91 делу. Так что, если раньше я не был либертарианцем, то теперь я точно либертарианец. И, в отличие от Джо Байдена, я не бросаю людей в тюрьму за несогласие со мной," – заявил Трамп.

Его выступление неоднократно прерывалось, и ему с трудом удавалось произнести фразы до конца. Даже шутки Трампа не вызвали отклика у делегатов Либертарианской партии.

"Либертарианская партия должна выдвинуть Трампа на пост президента Соединенных Штатов," – сказал он, что вызвало громкий свист. "Знаете, я сделаю это, только если вы хотите выиграть. Если вы хотите проиграть, не делайте этого. Продолжайте получать свои 3% каждые четыре года".

Многие в толпе выкрикивали оскорбления и осуждали экс-президента за его политику во время пандемии COVID-19, за увеличение федерального дефицита. 

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной. 

Читайте также

Фильм &quot;Один дома&quot;
Дом, в котором снимали фильм "Один дома", выставили на продажу
Рыбалка
Рыбак изобрел новый способ поиска рыбы
Жуткое ДТП с автобусом произошло в Турции, погибли 11 человек
Жуткое ДТП с автобусом произошло в Турции, погибли 11 человек
Диана Абдуллаева
Трамп Дональд США 2024 год Выборы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
гроза
Ливень, снег и град прогнозируют по Казахстану на 27 мая
Астана &quot;утонула&quot; после очередного дождя: акимат сделал заявление
Ливень в Астане: акимат сделал заявление
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: