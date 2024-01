В Мексике в крупной аварии с участием автобуса погибли 20 человек

Согласно информации телеканала Azteca, авария произошла недалеко от муниципалитета Элота.

Как уточняется, трейлер врезался в двухэтажный пассажирский автобус. В результате ДТП оба транспортных средства сгорели.

Сообщается, что все погибшие были местными жителями. В службе гражданской защиты отметили, что подсчет жертв и пострадавших не завершен – на месте аварии продолжаются работы.

Mexican media reports: More than 20 people were killed and 22 others were injured in a collision between a double-decker bus and a trailer on a highway in the Mexican state of Sinaloa. pic.twitter.com/AIzjqRTp5F