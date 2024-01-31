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В Мексике в крупной аварии с участием автобуса погибли 20 человек

ДТП в Мексике Фото: X(Twitter)/@V_of_Europe
По меньшей мере 20 человек погибли и еще 22 получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера на трассе в мексиканском штате Синалоа, сообщает Zakon.kz.

 Согласно информации телеканала Azteca, авария произошла недалеко от муниципалитета Элота.

"По предварительным данным, в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера утром во вторник на трассе Масатлан – Кульякан – Максиписта по меньшей мере 20 человек погибли и 22 получили ранения", – говорится в сообщении на сайте телеканала.

Как уточняется, трейлер врезался в двухэтажный пассажирский автобус. В результате ДТП оба транспортных средства сгорели.

Сообщается, что все погибшие были местными жителями. В службе гражданской защиты отметили, что подсчет жертв и пострадавших не завершен – на месте аварии продолжаются работы.

Ранее сообщалось, что страшное ДТП в Жетысуской области унесло жизни трех человек.

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