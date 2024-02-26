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Банда напала на деревню и убила 15 католиков в Буркина-Фасо

Банда напала на дервню и убила 15 католиков в Буркина-Фасо Фото: wikimedia
Католические церковные деятели в Буркина-Фасо сообщают, что по меньшей мере 15 верующих были убиты в деревне, когда неизвестные напали на общину, собравшуюся на молитвы в конфликтной северной части страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC News, насилие в деревне Эссакане было террористической атакой, в результате которой 12 верующих католиков погибли на месте, в то время как трое других скончались позже, когда им оказывали медицинскую помощь от полученных ран, согласно заявлению, опубликованному аббатом Жан-Пьером Савадого, генеральным викарием католической епархии Дори, где произошло нападение.

Отмечается, что около половины территории Буркина-Фасо находится вне контроля правительства из-за джихадистских групп, которые разоряют страну уже много лет. Бойцы убили тысячи и вынудили покинуть свои дома более чем два миллиона человек, дополнительно угрожая стабильности страны, которая пережила два государственных переворота в 2022 году.

Управляющей страной группе не удалось восстановить мир в очагах насилия с момента первого переворота в январе 2022 года, количество людей, погибших от джихадистов, почти утроилось по сравнению с предыдущими 18 месяцами, согласно отчету Африканского центра стратегических исследований в августе.

В сентябре 2023 года сообщалось, что попытку переворота в Буркина-Фасо предотвратили спецслужбы и силы безопасности страны. Как сообщали местные СМИ, некоторые офицеры и другие лица были арестованы. 

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