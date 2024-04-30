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За мечтой в Африку: почему учитель из Астаны бросил работу в элитной школе и уехал в Буркина-Фасо

Байбол Ашу, учитель, Буркина-Фасо, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 11:20 Фото: предоставленно Байболом Ашу
Молодой учитель из Казахстана Байбол Ашу уже год работает учителем английского языка в одной из школ Буркина-Фасо. О том, как живут жители этой страны, чем буркинийские школьники отличаются от казахстанских и что может позволить себе купить учитель на свою зарплату, в материале Zakon.kz.

Байбол Ашу родился в Северо-Казахстанской области в семье инженера и медицинского работника. В детстве Байбол мечтал стать дипломатом, но с возрастом понял, что его настоящее призвание – это учить детей. После окончания педагогического вуза молодой казахстанец стал преподавать английский язык в одной из престижных школ столицы.

"К сожалению, вышло так, что для школьников я стал больше другом, чем учителем. Воспитанники этого учебного заведения имели хорошие знания. По сути как преподаватель я им не был нужен. У каждого ребенка из этой элитной школы уже было расписано, чем и где он будет заниматься в будущем. А я мечтал быть именно тем учителем, который делится с детьми своими знаниями и опытом. Из-за этого у меня началось профессиональное выгорание. Я всерьез начал задумываться о том, чтобы уйти из профессии", – признается Байбол Ашу.

Молодой человек стал рассылать свое резюме в разные организации. Читая множество веб-сайтов, Байбол наткнулся на несколько вакансий преподавателя английского в Буркина-Фасо. Парень рискнул и отправил африканскому работодателю свое портфолио. Неожиданно с далекого континента пришел ответ, и его пригласили на собеседование, которое казахстанец успешно прошел.

"Я очень быстро собрал все необходимые документы и через короткий промежуток времени мы с женой были уже в Африке. Супруга меня очень поддерживала и была полностью за переезд. Она с детства мечтала уехать в Африку и помогать детям. Когда я ей рассказал, что у нас есть возможность отправиться в Буркина-Фасо, она очень обрадовалась. Она очень сильно любит детей. Вместе со мной она приходит в школу, играет с ними на переменах. Дети тоже ее сильно любят", – рассказал Байбол.
Буркина-Фасо, Африка, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 11:20

Фото: предоставлено Байболом Ашу

Родители молодого преподавателя переживали из-за переезда в африканскую страну молодой пары. Дело в том, что Буркина-Фасо не очень спокойная страна. С 1960 года в этом государстве произошло 11 успешных и две провальные попытки госпереворота. Только в 2022 году власть в столице страны – Уагадуге, успела смениться дважды.

Буркина-Фасо – крупнейший экспортер золота в Африке. Однако этот драгоценный металл не делает республику богатой. За шахты и заводы постоянно борются военизированные банды, периодически захватывая власть в том или ином регионе. 

"Отец всегда поддерживал любой мой выбор. А вот уговорить и успокоить мать было непросто. В стране ситуация действительно нестабильная. Многие области и части Буркина-Фасо контролируется банд-формированиями и террористическими группировками. Но в столице, где я проживаю, все тихо и спокойно", – признался педагог.

Еще обстановка в стране очень зависит от погодных условий. 90% населения Буркина-Фасо занято сельским хозяйством. Периодически засухи вызывают голод и эпидемии, а те в свою очередь провоцируют вооруженные конфликты. 

Супермаркеты для богатых или приезжих

Байбол Ашу отметил, что профессия преподавателе в Буркина-Фасо очень востребована и престижна. Но, чтобы получить образование педагога и разрешение на педагогическую деятельность, необходимо пройти несколько серьезных государственных проверок. Если все они закончатся успешно, то человек будет обеспечен работой и хорошей заработной платой.


Байбол Ашу, преподователь, Африка, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 11:20

Фото: предоставлено Байболом Ашу

Если перевести в тенге, то буркинийский оклад Байбола составляет всего около 150 тыс. тенге. Если для казахстанцев это не очень большая сумма, то для местных – очень приличные деньги.

"Для Буркина-Фасо я очень хорошо зарабатываю. Моя заработная плата позволяет мне снимать хорошее жилье и покупать качественные продукты из супермаркета. В такие магазины ходят только приезжие или очень богатые буркинийцы. Жители этой страны зарабатывают примерно 1 тыс. тенге в день. В месяц доход доходит до 20-25 тыс. тенге. На эти деньги сложно прожить. Поэтому рацион буркинийцев очень скудный. В основном они питаются кашами и овощами. Мяса практически нет в меню. Часто на ужин в средней семье предпочитают есть "алако" – это жареные бананы. Еще в национальной кухне этого народа есть такое блюдо, как "ащеку" – что-то вроде плова. Из напитков на столе у буркинийцев всегда стоит "бисап" – холодный чай, напоминающий по вкусу каркаде", – рассказал наш соотечественник.

Байбол Ашу отметил, что средняя температура по стране составляет 38-45°C. Поэтому в городах из-за использования кондиционеров резко повышается нагрузка на местные электросети. Неожиданное отключение электричества – нормальное явление для населенных пунктов страны. 

От жары люди спасаются тем, что пьют много воды со льдом. Лед продают прямо на улице и его активно покупают. По наблюдению казахстанского педагога, несмотря на то, что большая часть страны живет в нищете, практически все люди здесь приветливые и добрые. Они умеют ценить приятные мелочи, которые нас окружают. Умеют дарить добро своим близким и быть благодарными.

О детях

Байбол Ашу преподает в столичной частной школе Буркина-Фасо. Обучение в этой школе родителям обходится в 2 тыс. долларов в год. То есть, ученики Байбола – дети из богатых семей, однако они совершенно не избалованы и ничем не отличаются от своих сверстников из других социальных слоев.

"Буркинийские школьники очень энергичные, смелые и любознательные. Они не подвержены влиянию гаджетов, не прикованы к интернету. Их детство настоящее. У каждого ребенка внутри такой своеобразный дух свободы и немного протестная натура. Дети и подростки наслаждаются каждым свободным мгновением своей жизни. К примеру, несмотря на жару, на перемене они выскакивают из класса и играют в подвижные игры, обливаются водой, играют в догонялки. Для них нет никаких препятствий. Если они захотят поиграть в футбол, то они просто насыплют песок в пластиковую бутылку и будут с шумом гонять ее по всему школьному двору. Для них это будет самый лучший мяч", – рассказал Байбол.
Байбол Ашу, Буркино-Фасо, школа, ученики, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 11:20

Фото: предоставлено Байболом Ашу

В характере маленьких буркинийских школьников, кроме любви к подвижным играм, есть очень важная черта, которую очень ценит каждый учитель – это любознательность и тяга к знаниям.

"Местные ученики очень шумные ребята. Каждый пытается перекричать другого. Во время урока бывает сложно поддерживать дисциплину. Но я привык. Это у них в крови. Еще маленькие буркинийцы безумно сильно любознательны. Они очень жадные до знаний. Они учатся не потому, что их заставляют родители, а потому, что они сами понимают, что без образования их ждет бедность. Они как губка впитывают каждую крупицу знаний, запоминают каждое слово", – рассказал Байбол Ашу.

Я обязательно вернусь

Байбол признается, что в Африке он стал по-настоящему счастливым. Он чувствует себя нужным человеком, который на своем месте.

"Каждый день я вижу, как ко мне тянутся дети. Я им нужен. Ученики с интересом слушают мои рассказы на английском о Казахстане, о наших лесах, горах и бесконечных степях. Для моих ребят я не просто учитель, я для них как будто сказочный персонаж, который пришел к ним из совершенно другого мира. Меня это вдохновляет и делает счастливым. Я понимаю, что я делаю что-то действительно важное и полезное. Я стал тем, кем хотел быть всегда. В будущем я обязательно вернусь в Казахстан. Хотелось бы отправиться в далекий аул и работать там. Надеюсь, в отдаленном уголке Родины я увижу такие же горящие глаза детей, которые будут жаждать получить от меня знания", – признался Байбол Ашу.

Ну а пока молодой преподаватель набирается опыта в далекой африканской стране. Байбол Ашу очень надеется, что приобретенные профессиональные знания пригодятся ему после возвращения в Казахстан.

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