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В Беларуси завершился первый в истории республики единый день голосования

Выборы в Беларуси Фото: пресс-служба президента Беларуси
Единый день голосования проводился в соответствии с обновленной Конституцией страны, принятой в феврале 2022 года. Теперь депутаты парламента и местных советов избираются одновременно на пять лет, сообщает Zakon.kz.

Ранее в рамках четырехлетнего электорального периода проводилось несколько избирательных кампаний. На прошедших выборах на 110 мест в палате представителей национального собрания претендовали 263 кандидата. За 12 514 мандатов в местных советах боролись 18 802 претендента. В преддверии выборов все силовые структуры страны были переведены на усиленный вариант несения службы.

Избирательным правом в стране наделены более 6,9 млн человек. Избираться в советы и голосовать на местных выборах также могли более 95 тыс. постоянно проживающих в стране россиян. Проведение выборов за рубежом не предусматривалось.

По состоянию на 18:00 явка составила 70,29%, в том числе 41,71% в ходе завершившегося 24 февраля пятидневного досрочного голосования. Наблюдение за выборами осуществляли более 45,5 тыс. национальных и почти 300 международных наблюдателей.

Что касается действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, то он не исключает своего участия в следующих президентских выборах. Они пройдут в 2025 году и будут для Лукашенко седьмыми по счету.

Алия Абди
Беларусь
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