Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Референдум в Германии определит судьбу лимбургских голубей

Референдум в Германии Фото: pixabay
В федеральной земле Гессен власти города Лимбург всерьез озаботились проблемой большого числа птиц, и даже приняли решение уничтожить несколько сотен, сообщает Zakon.kz.

Во многих городах существует проблема слишком большого количества голубей. В Лимбурге активисты движения за права животных протестуют против идеи преднамеренного убийства животных, информирует издание Aussiedlerbote.

Популяция голубей в городе уже достигла 700 особей. Вместо их истребления зоозащитники предлагают внедрить так называемую "аугсбургскую модель". Когда голубей ловят, временно держат в специальных помещениях и заботятся о них. Яйца, которые они откладывают, заменяют на муляжи. Такой контроль над рождаемостью постепенно уменьшает количество птиц.

Комитет по охране окружающей среды Лимбурга обратился за помощью к сокольничему и охотнику Бертольду Гайсу из округа Лимбург-Вайльбург. Однако специалист высказался за уничтожение животных. Гайс считает, что управляемые голубятни неэффективны и сам убивает городских голубей по заказу местных властей и компаний.

"Если одна из размножающихся пар на управляемом чердаке погибает, другой голубь ищет себе нового партнера и потом обычно размножается за пределами чердака. Кроме того, управляемые чердаки привлекают своей пищей других голубей, поэтому все вокруг них часто бывает переполнено. В результате они неоднократно демонтируются".Бертольд Гайс

Члены проекта "Лимбургский городской голубь" хотят предотвратить преднамеренное убийств птиц и пригрозили ответными мерами. В итоге вопрос по поводу будущего лимбургских голубей решили вынести на голосование. Городской референдум запланирован на 9 июня этого года. Он пройдет вместе с выборами в Европарламент.

В это время во Франции активисты требуют усиления налогообложения для сверхбогатых людей и корпораций, чтобы должным образом финансировать социальную сферу и чрезвычайные климатические ситуации.

Читайте также

Действия активистов
Французские активисты требовали усилить налогообложение для сверхбогатых людей и корпораций
Выборы в Беларуси
В Беларуси завершился первый в истории республики единый день голосования
Алия Абди
Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
остановка в Астане
Дом в остановке: социальный эксперимент провели в Астане
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: