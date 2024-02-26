Референдум в Германии определит судьбу лимбургских голубей

В федеральной земле Гессен власти города Лимбург всерьез озаботились проблемой большого числа птиц, и даже приняли решение уничтожить несколько сотен, сообщает Zakon.kz.

Во многих городах существует проблема слишком большого количества голубей. В Лимбурге активисты движения за права животных протестуют против идеи преднамеренного убийства животных, информирует издание Aussiedlerbote.

Популяция голубей в городе уже достигла 700 особей. Вместо их истребления зоозащитники предлагают внедрить так называемую "аугсбургскую модель". Когда голубей ловят, временно держат в специальных помещениях и заботятся о них. Яйца, которые они откладывают, заменяют на муляжи. Такой контроль над рождаемостью постепенно уменьшает количество птиц.

Комитет по охране окружающей среды Лимбурга обратился за помощью к сокольничему и охотнику Бертольду Гайсу из округа Лимбург-Вайльбург. Однако специалист высказался за уничтожение животных. Гайс считает, что управляемые голубятни неэффективны и сам убивает городских голубей по заказу местных властей и компаний.

"Если одна из размножающихся пар на управляемом чердаке погибает, другой голубь ищет себе нового партнера и потом обычно размножается за пределами чердака. Кроме того, управляемые чердаки привлекают своей пищей других голубей, поэтому все вокруг них часто бывает переполнено. В результате они неоднократно демонтируются". Бертольд Гайс

Члены проекта "Лимбургский городской голубь" хотят предотвратить преднамеренное убийств птиц и пригрозили ответными мерами. В итоге вопрос по поводу будущего лимбургских голубей решили вынести на голосование. Городской референдум запланирован на 9 июня этого года. Он пройдет вместе с выборами в Европарламент.

В это время во Франции активисты требуют усиления налогообложения для сверхбогатых людей и корпораций, чтобы должным образом финансировать социальную сферу и чрезвычайные климатические ситуации.