Власти Германии рассматривают возможность полного запрета мобильных устройств в школах

В Германии собираются запретить мобильные устройства в школах. Первый шаг уже сделал Гессен – пока что это единственная федеральная земля, где приняли такое решение, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24KZ", нововведение вступит в силу уже со следующего учебного года. Под запрет попадут не только смартфоны, но и планшеты, а также смарт-часы. Исключения предусмотрены лишь для экстренных случаев.

Основная цель – повысить концентрацию учеников на учебном процессе, а также минимизировать негативное влияние цифровых устройств на психику школьников. Власти собираются таким образом снизить уровень буллинга в школах.

В других регионах ФРГ по-прежнему ведутся активные дискуссии относительно введения подобных ограничений.

Ранее в Минцифры сделали новое заявление по поводу обязательной регистрации смартфонов в Казахстане.

