Власти Германии рассматривают возможность полного запрета мобильных устройств в школах
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В Германии собираются запретить мобильные устройства в школах. Первый шаг уже сделал Гессен – пока что это единственная федеральная земля, где приняли такое решение, сообщает Zakon.kz.
Как передает "24KZ", нововведение вступит в силу уже со следующего учебного года. Под запрет попадут не только смартфоны, но и планшеты, а также смарт-часы. Исключения предусмотрены лишь для экстренных случаев.
Основная цель – повысить концентрацию учеников на учебном процессе, а также минимизировать негативное влияние цифровых устройств на психику школьников. Власти собираются таким образом снизить уровень буллинга в школах.
В других регионах ФРГ по-прежнему ведутся активные дискуссии относительно введения подобных ограничений.
Ранее в Минцифры сделали новое заявление по поводу обязательной регистрации смартфонов в Казахстане.
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