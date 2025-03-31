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Мир

Власти Германии рассматривают возможность полного запрета мобильных устройств в школах

Ребенок, школа, коридор, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 08:30 Фото: pixabay
В Германии собираются запретить мобильные устройства в школах. Первый шаг уже сделал Гессен – пока что это единственная федеральная земля, где приняли такое решение, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24KZ", нововведение вступит в силу уже со следующего учебного года. Под запрет попадут не только смартфоны, но и планшеты, а также смарт-часы. Исключения предусмотрены лишь для экстренных случаев.

Основная цель – повысить концентрацию учеников на учебном процессе, а также минимизировать негативное влияние цифровых устройств на психику школьников. Власти собираются таким образом снизить уровень буллинга в школах.

В других регионах ФРГ по-прежнему ведутся активные дискуссии относительно введения подобных ограничений.

Ранее в Минцифры сделали новое заявление по поводу обязательной регистрации смартфонов в Казахстане.

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Аксинья Титова
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