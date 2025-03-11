Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию перед встречей США и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию перед началом переговоров своей команды с главным дипломатом Америки 11 марта, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, госсекретарь США Марко Рубио также находится в Саудовской Аравии, но встречаться с президентом Украины ему не придется. Команда Зеленского сама попытается улучшить отношения стран после его провального визита в Вашингтон 28 февраля.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Во время переговоров 11 марта украинская группа попытается убедить США возобновить военную помощь Украине.

Выступая перед журналистами во время поездки в Джидду, Рубио заявил, что, если Украина и США достигнут консенсуса, приемлемого для Дональда Трампа, это может ускорить продвижение мирных переговоров.