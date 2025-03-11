#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
Мир

Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию перед встречей США и Украины

Владимир Зеленский, переговоры в Саудовской Аравии, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 07:58 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию перед началом переговоров своей команды с главным дипломатом Америки 11 марта, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, госсекретарь США Марко Рубио также находится в Саудовской Аравии, но встречаться с президентом Украины ему не придется. Команда Зеленского сама попытается улучшить отношения стран после его провального визита в Вашингтон 28 февраля.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Во время переговоров 11 марта украинская группа попытается убедить США возобновить военную помощь Украине.

Выступая перед журналистами во время поездки в Джидду, Рубио заявил, что, если Украина и США достигнут консенсуса, приемлемого для Дональда Трампа, это может ускорить продвижение мирных переговоров.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Администрация Трампа может наполовину сократить бюджет на исследования в NASA
Мир
06:59, Сегодня
Администрация Трампа может наполовину сократить бюджет на исследования в NASA
Король Чарльз III показал музыкальный плейлист и назвал имя любимой певицы
Мир
06:28, Сегодня
Король Чарльз III показал музыкальный плейлист и назвал имя любимой певицы
Военные предложили передать ядерный арсенал США под контроль ИИ
Мир
04:29, 11 марта 2025
Военные предложили передать ядерный арсенал США под контроль ИИ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: