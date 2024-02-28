В Кыргызстане разведенным женщинам хотят запретить высказываться в соцсетях

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров поручил начать мониторинг публикаций, появляющихся в соцсетях. Особенно его интересуют высказывания разведенных женщин, сообщает Zakon.kz.

По его словам, они не должны высказывать плохое мнение о муже и его родителях. Он решительно заявил, что необходимо ограничить распространение информации, которая противоречит традициям и обычаям.

"Некоторые келинки хвалят родного отца, но при этом очерняют свекра, свекровь. А когда разводятся, выкладывают свое мнение в соцсетях. Они не пример для подражания. Свекрам говорят, не носите шорты, а келинки не должны снимать платок с головы". Акылбек Жапаров

Примечательно, как сказано в публикации 24.kg, это не первый раз, когда глава Кабмина высказывается некорректно в отношении женщин, девушек, девочек. В сентябре 2022 года Акылбек Жапаров выразил дискриминационное мнение о роли девочек.

"Девочки должны учиться быть хозяйками дома, мальчики – зарабатывать деньги, защищать Родину", – уточнил он.

Не так давно стало известно, что в общественных местах Франции вводят запрет на пользование соцсетями. Теперь жители одной из французских деревень могут подписать соглашение, запрещающее их детям до 15 лет пользоваться смартфоном. Местные власти будут выдавать в таких случаях кнопочный телефон.