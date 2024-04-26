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В Кыргызстане чиновникам запретили ходить на тои

В Кыргызстане чиновникам запретили ходить на тои, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 12:58 Фото: pixabay
Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров на одном из заседаний выступил с необычным заявлением: он запретил чиновникам ходить по тоям, сообщает Zakon.kz.

По словам главы кабмина, все указы и поручения президента Садыра Жапарова должны исполнять качественно и в срок.

Поэтому он отдельно остановился на указе главы государства о запрете забоя скота и расточительства при проведении тоев.

"Видите, что где-то расточительство, не появляйтесь там. Не ходите по тоям", – отметил Акылбек Жапаров.

По данным издания 24.kg, в 2022 году президент Кыргызстана подписал закон об ограничениях во время мероприятий. Цель – повышение социального и экономического уровня жизни граждан, а также предотвращение расточительства в ходе религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе.

Ранее стало известно, что популярную сеть TikTok заблокируют в Кыргызстане. Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития КР направила соответствующее распоряжение всем интернет-провайдерам страны.

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