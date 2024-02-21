В общественных местах Франции вводят запрет на пользование соцсетями

Правила пользования сотовыми телефонами, в частности соцсетями, приняли в одной из французских деревень. Теперь ее жители могут подписать соглашение, запрещающее их детям до 15 лет пользоваться смартфоном. Местные власти будут выдать в таких случаях кнопочный телефон, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала первого канала "Евразия", введенные в коммуне Сена-Порт ограничения пока несут рекомендательный характер, поэтому штрафы не предусмотрены. Так, согласно новым правилам, пользоваться социальными сетями в общественных местах теперь полностью запрещено.

Отныне жители французской коммуны Сена-Порт могут только позвонить или, наоборот, ответить на звонок. На все другие функции по обновлению и просмотру ленты пабликов в соцсетях, а также активную переписку в мессенджерах наложен запрет.

Похожие ограничения недавно ввели в частных школах Турции. Теперь в них законодательно запрещено праздновать западные праздники.