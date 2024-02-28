Умер бывший премьер-министр СССР
Фото: flickr
На 95-м году жизни не стало бывшего премьер-министра Союза Советских Социалистических Республик (СССР) Николая Рыжкова, сообщает Zakon.kz.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.
"Ушел потрясающий и светлый человек – Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова", – написала она сегодня, 28 февраля 2024 года.
Валентина Матвиенко подчеркнула, что для нее Николай Иванович – ярчайший пример "человека труда".
"Честного, бескорыстного и ответственного. На всех этапах своего пути – от заводских цехов до Госплана и руководства Советом Министров СССР, – он был именно "человеком труда". И своим трудом заслужил почет, уважение и, я уверена, достойное место в истории. Мы давно были знакомы, долго работали вместе в Совете Федерации. И для меня смерть Николая Ивановича большое личное потрясение. Светлая и долгая память ему", – заключила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ.
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