93-летняя алматинка назвала Казахстан лучшей страной бывшего СССР

В социальных сетях появилось видео, в котором 93-летняя жительница Алматы Лариса Михайловна высказалась по поводу ситуации в мире. Она отметила, что Казахстан – это лучшая страна бывшего Союза Советских Социалистических Республик, сообщает Zakon.kz.

Ролик с алматинкой опубликовали в одном из Instagram-пабликов 8 ноября 2023 года.

"Самый лучший из всего бывшего Советского Союза – это Казахстан. Самый лучший. Потому что доброта казахская несравненна ни с какой нацией, если только не с еврейской нацией, которую всю жизнь уничтожали. Во время Холокоста уничтожили 6 млн (евреев. – Прим. ред.). А сейчас все ратуют за Палестину. Они не знают, что такое Палестина. Они не знают, что такое Израиль. Всю жизнь издевались над евреями так, как джунгары над казахами. Надо знать историю, надо любить людей, прежде всего", – сказала Лариса Михайловна.

Лариса Михайловна – врач-психиатр, бывший руководитель здравоохранения Алматы и Алматинской области. В марте 2024 года ей исполнится 94 года.

"Для того, чтобы жить долго, надо, прежде всего, быть добрым. Обязательно надо прощать обиды. На зло злом отвечать нельзя. Но дело в том, что век сейчас у нас ужасный", – отметила алматинка.

Как психолог, она считает, что сейчас "век сатаны", так как "везде войны".

"Посмотри, что творится в Украине – это моя родина. Дело в том, что мама у меня – еврейка, а папа – грек, а дедушка – мусульманин. У меня три религии. И я – все три религии". Лариса Михайловна

При этом 93-летняя алматинка отметила, что она неверующая. По ее мнению, те, кто сейчас преподают веру, "зомбируют людей".

"И, когда я встречаюсь с этими людьми – верующими, они – зомби, натуральные зомби". Лариса Михайловна

Пользователи Казнета согласились с высказываниями жительницы Алматы, а также пожелали ей крепкого здоровья:

"Дело говорит".

"Здоровья вам".

"Умная бабушка".

"Умница большая!"

"Это золотые слова".

"Какая хорошая женщина".

"На счет "век сатаны" – это в точку".

"Добро обязательно восторжествует".

"Всем бы в 94 года быть в своем уме".

"Гениальный человек, еще и какая подача мысли".

"Все четко и по факту, а кто не понял, тот – зомби".

"Очень грамотный врач и женщина! Как она права..."

"Дай Аллах вам здоровья, милая бабулечка. Как же вы правы".

"Она лежала во время ковида в нашем отделении. Суперженщина".

"Давно не слышал такую грамотную речь. Жаль, что таких людей с каждым днем все меньше и меньше".

"Жаль, что она уже старенькая. Нам не хватает таких врачей-психиатров и психологов. Здоровье бабушке".

Еще в декабре 2021 года "Московский комсомолец" опубликовал материал, где рассматривается путь независимого Казахстана после развала Советского Союза. Автор проводит параллели с Украиной, и при всей своей симпатии к украинцам выводы делает не в их пользу. Подробнее по ссылке выше.