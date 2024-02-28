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Лимузин-дрифт на Байкале устроил экс-глава Иркутска

Лимузин-дрифт на Байкале устроил экс-глава Иркутска Фото: Instagram/kondrashov_victor
Бывший мэр Иркутска и бизнесмен Виктор Кондрашов устроил дрифт на лимузине на озере Байкал, сообщает Zakon.kz.

Атмосферное видео экс-чиновник опубликовал в своем аккаунте в Instagram 27 февраля 2023 года. Публикация осталась без подписи. Только отмечено, что съемка сделана вблизи острова Ольхон.

Заканчивается видео словами Кондрашова, облаченного в черный классический костюм: "Ну что, прокатимся?"

Пользователи Сети неоднозначно восприняли ролик:

  • жалко озеро;
  • то есть областной закон, запрещающий выезд на лед вне переправ, чисто для нас, для смертных? А обладателям лимузинов закон не писан? Это так надо расценивать?
  • что за подростковое позерство?
  • как не развалился...

Другим же понравилось шоу:

  • я бы украсил эту тачку огненным госномером;
  • огонь, Иваныч!
  • стильно;
  • Вить, это было мощно.

25 октября 2023 года известный российский космонавт-испытатель Олег Артемьев поделился видео, на котором озеро Байкал было снято из окна Международной космической станции.

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Анастасия Московчук
Россия Байкал
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