Лимузин-дрифт на Байкале устроил экс-глава Иркутска
Фото: Instagram/kondrashov_victor
Бывший мэр Иркутска и бизнесмен Виктор Кондрашов устроил дрифт на лимузине на озере Байкал, сообщает Zakon.kz.
Атмосферное видео экс-чиновник опубликовал в своем аккаунте в Instagram 27 февраля 2023 года. Публикация осталась без подписи. Только отмечено, что съемка сделана вблизи острова Ольхон.
Заканчивается видео словами Кондрашова, облаченного в черный классический костюм: "Ну что, прокатимся?"
Пользователи Сети неоднозначно восприняли ролик:
- жалко озеро;
- то есть областной закон, запрещающий выезд на лед вне переправ, чисто для нас, для смертных? А обладателям лимузинов закон не писан? Это так надо расценивать?
- что за подростковое позерство?
- как не развалился...
Другим же понравилось шоу:
- я бы украсил эту тачку огненным госномером;
- огонь, Иваныч!
- стильно;
- Вить, это было мощно.
25 октября 2023 года известный российский космонавт-испытатель Олег Артемьев поделился видео, на котором озеро Байкал было снято из окна Международной космической станции.
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