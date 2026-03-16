#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Мир

Ученые научились превращать пластиковые бутылки в лекарство от болезни Паркинсона

ученые, исследование пластика, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 20:10 Фото: pixabay
Ученые разработали технологию, позволяющую превращать пластиковые отходы в препарат для лечения болезни Паркинсона. С помощью генно-модифицированных бактерий бутылки удалось переработать в один из ключевых препаратов в терапии этого неврологического заболевания, сообщает Zakon.kz

Ученые из Университета Эдинбурга разработали метод, позволяющий получать лекарство от болезни Паркинсона из использованных пластиковых бутылок. Об этом 16 марта сообщил научный портал Phys.org.

В основе технологии – использование генетически модифицированных бактерий Escherichia coli. Сначала отходы из полиэтилентерефталата (PET), широко применяемого в пищевой упаковке и бутылках для напитков, расщепляют на химические составляющие. Одним из ключевых соединений является терефталевая кислота. Затем бактерии преобразуют ее в L-DOPA – препарат, который используется для облегчения симптомов болезни Паркинсона.

L-DOPA считается «золотым стандартом» лечения этого заболевания. В организме она превращается в дофамин – нейромедиатор, дефицит которого возникает из-за гибели нервных клеток в мозге и приводит к тремору, скованности и замедлению движений.

По словам исследователей, новый метод может стать более экологичной альтернативой традиционному производству лекарств, которое часто зависит от ископаемых ресурсов. При этом технология помогает решить еще одну глобальную проблему – переработку пластика.

Ежегодно в мире производится около 50 млн тонн PET, значительная часть которого оказывается на свалках или в окружающей среде.

Ученые отмечают, что разработка демонстрирует потенциал так называемого биоапсайклинга – превращения отходов в продукты более высокой ценности. В будущем аналогичные биотехнологические методы могут использоваться для производства фармацевтических препаратов, косметических ингредиентов, ароматизаторов и промышленных химикатов.

Следующий этап работы заключается в повышении эффективности процесса и в оценке возможностей масштабирования технологии для промышленного производства.

Ранее редакция подготовила материал о том, как избежать вреда для организма при взаимодействии с пластиком.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: